教育
常識學堂 第239期

新聞解碼：科大海洋影像化平台

【明報專訊】海洋每天的變化，影響着整個生態環境。香港科技大學推出海洋環境影像化平台，協助政策制訂者及科學家研究和部署海洋資源，了解各政策對海洋生態系統帶來的潛在影響。

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