教育
智學公民 第24期

快問快答：政府改組建議

【明報專訊】特首林鄭月娥在《2021年施政報告》建議重組政府決策局，以切合施政重點和社會期望，並就政府決策局提出了重組方案。你認識政府政策局嗎？

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