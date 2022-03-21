談疫下幼童「家教」 教局官員：冲朱古力也是學習

倡配合家居環境 設計學習遊戲

教育局早前資助幼稚園推展在家學習，包括推行「贈書計劃」送圖書給學生；以及「小手作及資源套計劃」，鼓勵學校為同學設計富趣味、切合其興趣能力和學習需要的活動。施俊輝昨分享例子，稱有幼稚園提供物料，配合家居環境，豐富兒童的感官體驗，例如運用朱古力粉、橙汁粉等冲劑飲品，讓兒童在家長協助下，觀察冲劑粉末的溶解過程，並用手、口、鼻探索粉末溶解前後的分別。

至於中小學，教育局整理由局方製作的網上教材及相關參考資料，供教師按校情使用；「教育局教育多媒體」網站亦提供短片、動畫、電子書等，支援同學網上學習。施俊輝又稱，疫情仍然嚴峻，對於仍未接種疫苗的同學，「最佳的假期活動就是盡快接種疫苗」，不但要「齊打疫苗」，更要「打齊疫苗」。