小童群益會開Zoom平台 社工陪學童「暑假」解憂

毋須預約 周一至五每天3小時

許惠娟稱，比起熱線服務，以Zoom交流可讓學童及社工看到對方，感覺多點人情味，過程亦可有小活動引導學生表達感受，如學童言談間提到家庭狀况及有特別需要，社工會再評估跟進。

小童群益會亦設多項假期活動。許惠娟稱，20多個不同地區的中心動員，規劃了近1000個供學生、家長參與的網上活動，預計總參與人次2萬，主題包括創意解難，才藝能力，運動、健康系列，希望學生仍有機會與朋輩交流，培育不同能力，詳情可瀏覽其網頁（bg5.bgca.org.hk）。

此外，小童群益會向近300名小學生提供恆常課餘託管，服務因疫情轉為網上，許惠娟稱如家長無法照顧子女及找不到他人幫忙，經社工了解後會提供緊急支援託管，暫僅個別家長有需要。