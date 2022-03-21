小童群益會開Zoom平台 社工陪學童「暑假」解憂

【明報專訊】全港學生正在放「暑假」，惟新冠疫情嚴峻下實體假期活動欠奉，難免感鬱悶。小童群益會今日起至4月14日推出兒童線上情緒支援服務「童心Zoom」，6至14歲學童逢周一至五下午2至5時，可毋須預約登入特定Zoom連結（zoom.us/my/bgcazoom），當值社工會與參加學童一對一實時對話。小童群益會署理助理總幹事許惠娟稱，關心學生於疫情及特別假期間的情緒需要，故推出該項目，「有個平台讓學生傾訴內心不安、不開心、擔心，甚至如有家人確診的情緒需要」。
毋須預約 周一至五每天3小時
許惠娟稱，比起熱線服務，以Zoom交流可讓學童及社工看到對方，感覺多點人情味，過程亦可有小活動引導學生表達感受，如學童言談間提到家庭狀况及有特別需要，社工會再評估跟進。
小童群益會亦設多項假期活動。許惠娟稱，20多個不同地區的中心動員，規劃了近1000個供學生、家長參與的網上活動，預計總參與人次2萬，主題包括創意解難，才藝能力，運動、健康系列，希望學生仍有機會與朋輩交流，培育不同能力，詳情可瀏覽其網頁（bg5.bgca.org.hk）。
此外，小童群益會向近300名小學生提供恆常課餘託管，服務因疫情轉為網上，許惠娟稱如家長無法照顧子女及找不到他人幫忙，經社工了解後會提供緊急支援託管，暫僅個別家長有需要。