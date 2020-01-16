調查：DSE生66％盼延考 當局4月初公布是否4．22開考 團體促快定

調查在本月4日至18日以問卷訪問352名屬青年新世界會員的應屆DSE考生，65.6%贊成今年DSE筆試延遲開考，不贊成的有16.3％；考生壓力則主要來自疫情影響備試進度，其次是疫情影響學習DSE課程、考試取消等（見圖）。今年考評局預備兩個後備考期，最壞情况是取消筆試，而調查中61%考生不贊成取消考試，16%贊成。

因疫缺席可申成績評估 45％反對

疫下DSE將有多項防疫措施，包括要求考生每日赴考前做快速抗原測試，26.1%考生不認同此規定，認同者則有55.7%。據當局安排，呈陽性者不得赴考。染疫考生若缺考可向考評局申請成績評估，成績最高可達第5級，44.8%考生不贊成相關安排。

撐延期考生：一科考試提前致兩科相連

今年DSE考試時間表經修訂，考期壓縮至3周。應屆考生王同學說，其修讀的兩個選修科考試原定相隔一周多，但其中一科考試現提前舉行，致兩科考試日相連，令她溫習時間變少，她支持將筆試延至5月開考。王又說，今屆考試有很多不確定因素，若10分為滿分，自評壓力水平達8分。

憂快測假陽 盼設「隔離考場」保應考機會

對於考生自行做快速測試可信性，考生葉同學說，難免有快測陽性的考生強行赴考，相關措施依賴考生自律；又指試場學校人流多，若改為抵達試場才做測試，擔心考生脫口罩做檢測或增染疫風險。她亦稱，快速測試劑或出現假陽性結果，令考生失應考機會，而現時局方以學校成績評估DSE分數的準則未明，盼考評局為染疫者設「隔離試場」，「對考生多一份保障」。

青年新世界稱，延期開考影響考生備試進度及溫習不同科目的時間分配，若待下月初才公布延考，將增加考生壓力，促考評局盡快落實考期；又建議考評局制訂認可快速測試劑名單，一旦考生在家自行檢測陽性，亦可用自備的測試劑覆檢，免因假陽性結果無法應試。