教育
語文同樂 第565期

小息講場：早期新界居民的方言 圍頭話

【明報專訊】圍頭話是早期本地居民使用的方言，如今新界五大氏族的年長一輩仍然用圍頭話來溝通，他們在傳統儀式活動中也會說到圍頭話。

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