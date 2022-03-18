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智叻中文Smarties' 第492期

時事中文：構建城市 地盡其利

【明報專訊】同學有玩過建造城市的遊戲嗎？在有限金錢、土地等資源下，如何發展一個城市，為居民締造一個組織完善、稱心的環境，這就是城市規劃。

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