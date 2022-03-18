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2022年3月18日星期五
語文同樂 第565期
公民科教辨疫情流言 教局教材：可查政府網站 存疑信息勿轉發
調查：八成小學教師稱學生學習差異擴大
師生畫醫護留言打氣 揚梅窩守望相助精神
小息講場：早期新界居民的方言 圍頭話
小息講場：探圍頭古蹟 記新界抗英戰
小息講場：衣食住行看圍村文化
陋巷日常：還有什麼人在路上？
閱讀篇章．卷二實戰：談知己
潮看文史：義（ji6） 戰（zin3）
範文天空：天上掉下來的浪漫詩人
經典金句．時窮節現：士窮乃見節義
時事中文：構建城市 地盡其利
答案
講故事：傳聲遊戲
成語故事：鷸蚌相爭
範文天空：天上掉下來的浪漫詩人
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【明報專訊】【李白】（701 - 762）
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公民科教辨疫情流言 教局教材：可查政府網站 存疑信息勿轉發
調查：八成小學教師稱學生學習差異擴大
師生畫醫護留言打氣 揚梅窩守望相助精神
小息講場：早期新界居民的方言 圍頭話
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小息講場：衣食住行看圍村文化
陋巷日常：還有什麼人在路上？
閱讀篇章．卷二實戰：談知己
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時事中文：構建城市 地盡其利
答案
講故事：傳聲遊戲
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潮看文史：義（ji6） 戰（zin3）
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