教育
語文同樂 第565期

潮看文史：義（ji6） 戰（zin3）

【明報專訊】俄羅斯以保護烏克蘭東部獨立地區為名兵臨烏克蘭，雖被國際視為侵略的藉口，卻反映戰爭理由的重要——不論古今中外的兵書，都講求正義之戰。說來簡單，實則如何才算正義，是一大學問。

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