教育
語文同樂 第565期

小息講場：衣食住行看圍村文化

【明報專訊】一首哭嫁歌可聽出圍村姑娘待嫁心情，一件涼紗綢唐裝亦見圍村婦人的生活日常；我們於農曆新年時吃的盆菜，更盛載了圍村祭祀習俗。大家一起來，在衣食住行中尋圍村文化。

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