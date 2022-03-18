教育
語文同樂 第565期

小息講場：探圍頭古蹟 記新界抗英戰

【明報專訊】時裝設計師鄧達智是元朗屏山原居民，這次他改行不談時裝，改當老師教大家說說圍頭話，並深入圍頭、古村，一探新界原居民的歷史、文化和美食。

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