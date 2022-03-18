師生畫醫護留言打氣 揚梅窩守望相助精神

公民教育課主題改「疫境同行」

郭敏麗說最近疫情嚴峻，急症室「淪陷」，故將德育及公民教育課主題改為「『疫』境同行」，以動畫、新聞等向學生講述疫情及防疫資訊。在學校為醫護打氣而設的網上平台，有學生上載畫作，畫中醫護添上翅膀成為「白色天使」，並寫上「醫護加油」；有學生就以親筆信向醫護道謝，並請他們「在上班的時候也要照顧自己」。

郭說，原本無意公開網頁，至近日有公立醫院醫生談及同事辛苦工作時感觸落淚，校方決定改變想法，希望醫護知道學生對他們的支持及關愛。她說，有教師引述學生稱醫護也有自己家庭，但疫下犧牲自己時間以照顧病人。郭續稱，學校工作之一是讓學生學會待人處世，而學生懂得體諒醫護，教師亦覺感動。

早前市面快速抗原檢測包供應緊張，郭稱學校有檢測包儲備，教師已將檢測包送上門給有需要學生家庭，而校方一直為全校約130名學生按上學日數免費提供口罩。該校每個班別亦設家校通訊群組，讓學校了解家長疫下情况。