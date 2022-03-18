調查：八成小學教師稱學生學習差異擴大

有升小學生未懂分辨字母大小楷

香港初等教育研究學會去年11月以網上問卷，訪問262名小學教師、440名小學家長，再與個別受訪者聚焦訪談。研究發現，八成教師及過半數（50.2%）家長認為，小學生學習差異擴大；逾七成及逾六成教師和家長表示，部分小學生追不上課程進度。

學會主席甘艷梅說，疫下學生學習進度趨兩極化，較自律的學生在家亦緊貼課堂進度，惟學習動機較差的學生，在網課時變得更不主動答題，更有個別例子是小一生不懂分英文字母大小楷。

調查又稱，六成半教師及近六成家長認同，上課時數不足時，可將考試延期及縮減內容。學會秘書、教大國際教育學系高級講師胡少偉表示，學校或陷兩難局面，因為教師亦想透過考核了解學生進度。他建議學校減少正規考試，多採用進展性評估，「政府也可減呈分試（次數），希望學校都有彈性」。

小學稱疫情「少少催化」留級申請

學會執委、佛教中華康山學校校長馬中駿表示，疫下影響學習進度，被問近來有否接獲更多家長提出子女留級申請，他說疫情期間「有少少催化」家長遞交申請，強調宜按需要提請。

另外，教育局昨再提醒家長，中一自行分配階段正取學生名單，已延至5月4日公布，中一派位7月26日正式放榜，向中學辦理註冊手續日子順延至7月28及29日。