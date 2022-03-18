公民科教辨疫情流言 教局教材：可查政府網站 存疑信息勿轉發

教育局本月在公民科資源平台上載分辨虛假資訊的學生自學資源，其中一份投影片列出模擬對話，有人向朋友聲稱接獲在某部門工作人員的可靠消息；又指「疫情嚴重，寧可信其有」，要趕買日用品。教材提醒學生，相關「消息」未清楚來源，沒有網站連結供人查證；「寧可信其有」態度錯誤，無助尋求事實和真相。

應及時糾正親友有誤信息

針對上述模擬對話，教材引用2月底政府新聞網報道及政府facebook專頁「添馬台」帖文，稱真相是特首已呼籲市民勿誤信謠傳，產生不必要恐慌，而任何人在網上散布謠言引起公眾恐慌，如涉刑事成分，當局一定會嚴正執法。

教材建議學生，接獲轉發信息時應仔細分析內容，嘗試逐項找出不合情理之處，並查找有權威及公信力網站，舉例稱政府新聞處及衛生防護中心，加以引證。教材又提到，若親友轉發信息內容有誤，應及時糾正，不應轉發存疑和錯誤資料。教材同時提供例子，建議學生如何回應未核實資訊（見表）。

有中學製校本教材培養媒體素養

早前有關本港「封城」謠傳四起，市面出現搶購潮。創知中學校長黃晶榕說，師生閒聊時談及，有學生開玩笑問教師有否儲糧，亦有學生質疑超市乘機「散貨」。黃說，教師會藉機會引導學生，教他們向多方求證傳言，勿胡亂轉發未經核實信息，最好等待政府官方公布。他說，以往教師透過早會及班主任課與學生討論時事、分析流傳資訊，坊間亦有機構舉辦有關媒體素養的講座，但相關活動時間有限，對學生的影響不夠深入，故其校正編製校本教材，新學年起在公民科及電腦科使用，盼更有系統培養學生的媒體及資訊素養。