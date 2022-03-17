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2022年3月17日星期四
常識天下 第242期
電車STEM解構叮叮 傳承工藝文化 砌模型學工程 介紹節能科技無人駕駛
學校接受利益指引更新 禁教職員擅自披露試題
理大錄取飛魚何南慧飛人梁筠宜
嶺大長者抗疫頻道 談運動食療
2元乘車擴至60歲
時事議題：老有所養？
時事議題：答題指引
概念解碼：社區照顧
題型拆解：比較成效題（三）
爆point大全：預防校園欺凌
新聞有常識：生產塑膠要限制？
真假fun一fun：德國懸空纜車 半空行走
自理常識：洗衣小常識
每周一圖：愛叫的噪鵑
真假fun一fun：德國懸空纜車 半空行走
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【明報專訊】在德國，有設在半空的路軌，當你抬頭看，會看見列車在半空中行走呢！
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