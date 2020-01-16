電車STEM解構叮叮 傳承工藝文化 砌模型學工程 介紹節能科技無人駕駛

敖思灝說，不止公共交通運輸行業，本港各行業都受第五波疫情打擊。被問及成立「叮叮科創」是否用以支援電車公司疫下發展，他稱，教學課程早在疫情前籌備，強調兩公司結構、運作模式，以及服務對象不同，但目標同樣旨在保存電車歷史。

電車姊妹公司推網上訓練營

目標初中生 學費3880

本港電車自1904年行駛，敖思灝說，隨政府近年推動建造智慧城市，他相信香港將來可融合保存文化遺產與科技發展，「希望電車可超越公共交通工具用途（go beyond transport）」，「香港瞬息萬變，不斷傳承才可保存百年歷史，教育亦是其一傳承方式」。

學校正值提早「暑假」，叮叮科創將在下月首推網上訓練營，以4天共10小時的課程，結合電車和STEM教育。課程對象為初中學生，他們可獲太陽能電車模型，並於課堂學習組裝，從而逐步了解電車結構、工程技術。本月報名課程每人3880元。

負責授課的叮叮科創教育顧問練致和說，堂上會介紹本港可持續能源發展及節能科技，學生要分組匯報智慧城市藍圖（見圖）。他說，課程適合沒有編碼經驗的學生，其中一課教電車自動駕駛模擬程式，使用MIT Scratch編程語言學習輸入指令，讓電車按路線行駛，引伸至無人駕駛技術的發展。

盼學生科技轉化至生活

練致和續說，本港學校發展STEM教育步伐不一，亦缺乏將科技概念轉化至日常生活都可應用，鼓勵學生將兩者結合。他舉例稱，訓練營其中一課是教學生設計電車公司應用程式，「希望他們思考用家感受，如想像老人家使用，字體是否要大些？如給遊客使用，是否在每站資訊加入導賞？」