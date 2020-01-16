DSE試前快測須連准考證拍照備抽查

不設後備快測 忘測拒入試場

據考評局最新上載的DSE問答，其中問及「會否向試場提供後備快測包，讓未能出示結果的考生即場快測？」考評局回應「不會」，稱是為免延誤考試流程，增加考生和考務人員的感染風險；考生須赴考前做，如忘記會被拒入試場。另有問及會否提供N95口罩、要求考生戴兩個口罩，局方稱曾諮詢公共衛生專家意見，應試時只需正確地戴上一個外科口罩。

此外，現時DSE丙類其他語言科目，日語是其中之一，今屆有390名學校考生報考，來自126校。DSE日語採用劍橋大學國際考評部的高級補充程度（AS level）試卷，由劍橋國際閱卷及評級。

劍橋國際停辦日語試影響DSE

不過，劍橋國際決定2024年起停辦AS level日語試，影響2025年起的DSE，即現時的中三學生。考評局稱正檢視有關變動，積極研究替代方案，適時公布安排。

香港道教聯合會鄧顯紀念中學自首屆DSE已設日語科，平均每年10多人應考，2021、2022年考生平均93％取A，其餘取B。校長黃信德稱現階段繼續原有安排，會了解同學意願，讓他們考慮升中四時選修日語，而校方會留意考評局的跟進安排，再向同學交代新消息。他說會以同學興趣為先考慮開科，深信學生於有興趣的學科可發揮更好。