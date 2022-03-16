球拍書本兼得 網將黃澤林獲港大取錄

彈性上課 可放心海外比賽

港大昨播放黃澤林的預錄影片，5歲開始打網球的他表示，由小至大「望着港大奮鬥和讀書」，有感港大歷史悠久，非常期待入讀後與師生相處。他現為全職運動員，樂見港大將為他安排彈性上課時間，使他可以「放心到海外比賽」。他目前身在西班牙受訓，透露短期目標是在職業賽奪冠，「終極目標」是為香港在奧運奪金。

雪將船將同獲取錄

同樣在計劃下獲港大理學士課程取錄的高山滑雪男將翁厚全，上月為港出戰北京冬奧迴轉賽，是全場最年輕選手。他說日常訓練與科學息息相關，受課程中涉海洋環境的科目吸引，亦盼參與研究。他接下來的計劃是為2026冬奧做好準備。

獲港大工商管理學學士課程取錄的帆船運動員Russell Williams Aylsworth，去年在穆薩納公開錦標賽及非洲區奧運資格賽49人型賽事奪銀。在港土生土長的Russell已修畢中學和完成美國SAT考試，現為全職運動員。

港大收生及國際生交流事務總監嚴志堅說，首輪有30名運動員申請，經考慮各人對本港、國家和國際方面的運動貢獻決定取錄，現接受次輪報名。他希望運動員入學後保持「雙軌發展」，不限制於4年內完成學位，「曾有頂級運動員入讀港大，用逾5至10年修畢課程」，校方會安排個別學業輔導、彈性上學安排及體格訓練等。