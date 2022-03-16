疫情破頂「尋源」失意義 理大團隊成員轉戰前線

【明報專訊】實驗室放滿待化驗的樣本，儀器「開turbo運作」，一眾化驗師匆忙穿梭，隨時忙得食無定時……原於理大工作的研究助理盧穎曦如此形容疫情高峰期醫院實驗室的工作情况。理大醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒團隊過去兩年多一直分析新冠病毒基因排序，追尋個案源頭，但近期確診宗數屢次破頂，蕭傑恒說再找出傳播鏈意義不大，團隊成員包括盧穎曦遂轉上前線助做核酸檢測。蕭稱今波疫情初期團隊已盡力遏止疫情，惟疫情發展非眾人能掌控，對現况感心酸。
明報記者 黃焯謙
蕭傑恒說第五波疫情醞釀時，其團隊「基本上冇唞過」，忙於做基因排序，找出不明源頭個案所屬傳播鏈，但其後疫情惡化，每日新個案破萬，基因排序已不能發揮功用，故決定調整角色，讓團隊的註冊醫務化驗師轉到醫院實驗室協助核酸檢測，盼在今波疫情再出一分力。
化驗師請纓到瑪嘉烈驗核酸
盧穎曦率先到瑪嘉烈醫院傳染病中心實驗室協助，至今約一個月。她說實驗室需處理的樣本比大學多，高峰時每日3000多個，工作節奏亦較趕急，初到時感到「透不到氣、好緊張」。她稱留意到部分樣本沒有病人名字，僅寫上「某某某之子」，後來知道相關樣本來自初生嬰兒，遇到那些樣本時都替他們的父母感心痛。
實驗室化驗工作繁重，亦有感染風險，但盧請纓到醫院協助的決定仍獲家人支持。數年前大學畢業才接觸到醫務化驗，她說自己喜歡實驗室工作，認為醫務化驗師可運用知識服務市民，遂以兩年時間修讀醫事技術高級證書及取得相關資格。她說家人見證自己半工讀進修盼盡快入行，而疫下她有機會協助化驗，家人樂見她做自己喜歡的事。
蕭的研究團隊多次找出病毒傳播源頭，助政府堵塞防疫漏洞，盧亦參與其中。她說暫轉為檢測病人樣本，不減成功感。她解釋，大學研究與醫院前線工作性質略有不同，但目標一致，均是為病人服務。嚴峻疫情下，她說希望其工作能助患者盡快取得病毒檢測結果，讓他們早日得到適當診治。
蕭傑恒不感白費 續監察變種
第五波疫情猛烈，確診宗數遠超之前總和，被問到過去兩年本港抗疫是否「前功盡廢」，蕭說「很多人問我如果回頭看，我們有什麼位置做錯了、做漏了導致大爆發，我真的無法想得到」，稱團隊已盡最大努力做能力範圍內的事。他又說，不能說之前的工作已白費，疫情期間建立的基因排序技術和平台作用雖暫不如前，但仍會監察病毒有否變種，並檢視輸入個案有否流入社區。