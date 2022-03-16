疫情破頂「尋源」失意義 理大團隊成員轉戰前線

明報記者 黃焯謙

蕭傑恒說第五波疫情醞釀時，其團隊「基本上冇唞過」，忙於做基因排序，找出不明源頭個案所屬傳播鏈，但其後疫情惡化，每日新個案破萬，基因排序已不能發揮功用，故決定調整角色，讓團隊的註冊醫務化驗師轉到醫院實驗室協助核酸檢測，盼在今波疫情再出一分力。

化驗師請纓到瑪嘉烈驗核酸

盧穎曦率先到瑪嘉烈醫院傳染病中心實驗室協助，至今約一個月。她說實驗室需處理的樣本比大學多，高峰時每日3000多個，工作節奏亦較趕急，初到時感到「透不到氣、好緊張」。她稱留意到部分樣本沒有病人名字，僅寫上「某某某之子」，後來知道相關樣本來自初生嬰兒，遇到那些樣本時都替他們的父母感心痛。

實驗室化驗工作繁重，亦有感染風險，但盧請纓到醫院協助的決定仍獲家人支持。數年前大學畢業才接觸到醫務化驗，她說自己喜歡實驗室工作，認為醫務化驗師可運用知識服務市民，遂以兩年時間修讀醫事技術高級證書及取得相關資格。她說家人見證自己半工讀進修盼盡快入行，而疫下她有機會協助化驗，家人樂見她做自己喜歡的事。

蕭的研究團隊多次找出病毒傳播源頭，助政府堵塞防疫漏洞，盧亦參與其中。她說暫轉為檢測病人樣本，不減成功感。她解釋，大學研究與醫院前線工作性質略有不同，但目標一致，均是為病人服務。嚴峻疫情下，她說希望其工作能助患者盡快取得病毒檢測結果，讓他們早日得到適當診治。

蕭傑恒不感白費 續監察變種

第五波疫情猛烈，確診宗數遠超之前總和，被問到過去兩年本港抗疫是否「前功盡廢」，蕭說「很多人問我如果回頭看，我們有什麼位置做錯了、做漏了導致大爆發，我真的無法想得到」，稱團隊已盡最大努力做能力範圍內的事。他又說，不能說之前的工作已白費，疫情期間建立的基因排序技術和平台作用雖暫不如前，但仍會監察病毒有否變種，並檢視輸入個案有否流入社區。