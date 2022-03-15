「陳校長」戰疫自學網開播 5000人同步看

昨早推出的首課為「點止有企鵝！」，張偉賢分享他在南北兩極逾10年的工作，包括極地登山、做冰川研究。他亦實時與觀眾互動，問大家飛往南極所乘的飛機有何特色，並解釋當地沒控制飛機升降的中心，故飛機前方設立多個窗口，供機師望清地面，「靠肉眼控制降落」。

現技術問題 陳葒fb致歉稱「盡做」

陳葒向本報表示，樂見首日課堂吸引大量學生和家長，而每課均設網上重溫，部分已播出的課堂待解決版權問題後，都會重新上載。他又提到昨早出現技術故障，包括他誤解Zoom不設人數上限，數千人未能進入課堂，又發現學生非常踴躍發問，「同時彈出幾百個問題」，講者無法逐一解答。

陳葒昨親自在facebook致歉，稱接下來的課堂會「盡做」，「即使沒有贊助支持，也可靠義工團隊合作，盡能力範圍，做好想幫小朋友（提供學習資源）的初心」。為改善問題，他昨已推出YouTube頻道同步播片，又增加義工人手，在課堂整合學生提問，即時轉交義務導師，冀有效率地解答問題。