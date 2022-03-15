城大馬鞍山學生宿舍動土 6大學百億宿舍發展基金7項目未動工

中大聯合書院宿舍3月動工 逸夫延至第二季

中大在基金下有5個尚未展開的宿舍項目。中大校方昨回覆稱，設250個宿位的聯合書院宿舍工程將於月內如期展開，料2024年12月完工；設300個宿位的逸夫書院學生宿舍，因考慮不同設計和施工方案，工程將於今年第二季展開，料可同時於2024年12月完工。至於崇基書院、伍宜孫書院及第39區學生宿舍項目，校方稱如期明年動工。

在基金下有一個未動工宿舍項目的理大表示，九龍塘達康路的學生宿舍項目正在招標階段，預料2027年第四季竣工。

供2000宿位 6大樓採「組裝合成」

昨日宣布動工的城大馬鞍山白石學生宿舍項目屬基金項目之一。城大校方昨稱，宿舍設有6棟大樓，為本科生及研究生提供逾2000個宿位，共有120間單人房及1024間雙人房，每棟大樓設有不同主題，包括研究、科技、能源、國際化、可持續發展、承傳。大樓將採用「組裝合成」建築技術（MiC），涉逾1300個模塊，屬全球最大型的MiC技術學生宿舍項目。

城大校董會主席黃嘉純說，舍堂生活是學習體驗的重要一環，城大向來重視讓學生過充實的舍堂生活，鼓勵年輕人學習獨立，並培養社交技巧。校長郭位感謝各界對大學發展的支持，稱宿舍項目標誌着城大的發展、抱負和成為世界領先大學的決心。

另外，城大在基金下另一宿舍項目、涉千個宿位的九龍塘達康路的學生宿舍將在明年動工。校方表示，城大多項設施亦即將建成，包括賽馬會健康一體化大樓、HK Tech國際中心大樓、位於大埔林村的動物醫學教學農場。