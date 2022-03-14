教育
常識學堂 第238期

今期流行：了解新冠 做好心理準備

【明報專訊】本港新冠疫情愈見嚴峻，學生提早放「暑假」。確診人數持續上升，難免令人感到焦慮，正所謂未雨綢繆，先了解確診後有可能遇到的情况，預先做好心理準備，即使不幸地「中招」，也毋須感到慌亂和無助。

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