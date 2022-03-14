教育
智學公民 第23期

快問快答：慈善團體

【明報專訊】香港人一向樂善好施，本港慈善機構及信託團體（慈善團體）眾多，2019年在稅務局註冊獲豁免繳稅的慈善機構共有9096家，該年本港免稅慈善捐款達127億元。

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