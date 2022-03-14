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2022年3月14日星期一
智學公民 第23期
16％中六生較高意願內地升學 去年比例11％ 學友社：意欲平穩
理大抗疫物資捐院舍
港華網上面試延至4‧23 連續3年未有小組面試
應科院招碩士博士做研究 兩年後最多獲8萬獎學金
31省市GDP目標出爐
公民點對點：2022中國經濟求「穩」
公民點對點：參考答案
知識寶庫：直播帶貨
知識寶庫：答案
大開眼界：經合組織（OECD）
快問快答：慈善團體
新聞解碼：東鐵站轉用對比色
答案
STEAM校園：自製繪本學數式運算
今期流行：了解新冠 做好心理準備
偵探M.A.D. 別阻塞通道
知識寶庫：直播帶貨
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【明報專訊】新聞撮要
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16％中六生較高意願內地升學 去年比例11％ 學友社：意欲平穩
理大抗疫物資捐院舍
港華網上面試延至4‧23 連續3年未有小組面試
應科院招碩士博士做研究 兩年後最多獲8萬獎學金
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