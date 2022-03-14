港華網上面試延至4‧23 連續3年未有小組面試

疫下堅持「見面」 校長：不想只看文件

陳偉倫說，自前年疫情爆發便取消小組面試環節，即使去年恢復實體面試，同樣不設小組面試，今年他安排由兩名教師，視像接見每名申請人。疫下堅持「見」學生一面，他解釋港華秉持耶穌會教育精神，着重全人發展，「不想只透過看document（文件）、教育局提供的學生排序，決定收不收學生」。

疫下小學生有充足網課經驗，陳偉倫稱不擔心申請人不熟習網上面試模式，又指校方主要以英語面試，但提醒家長毋須不斷操練學生，「想他們平常心面對，表現真我」。

津貼中學議會主席、樂善堂余近卿中學校長劉振鴻說，受疫情影響，未聞中學現階段維持實體面試，得悉多間學校改為網上面試或要求學生錄片上載。

余近卿要求交片 校長：可了解認真看待否

劉振鴻指以其校為例，疫下改為要求學生交片，稱一定不及實體面試好，但仍可了解學生有否認真看待，「從認真程度可知學生想入讀的決心，若交的片很求其，不跟影片內容指引，就反映不夠誠意」。

學校上周起提早放「暑假」，教育局早前提供特別假期及相關安排「問與答」，局方稱，特別假期間，學校不可舉行實體面試；並指「面試並非甄選學生的必要程序」，校方可採用其他方式，例如參考學生過往成績或課外活動等來揀選學生。

今年度中一自行分配階段正取學生名單已延至5月4日公布，屆時家長毋須即時到校辦註冊手續，待7月26日派位結果正式公布後，按指定日子辦理註冊。