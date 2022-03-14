16％中六生較高意願內地升學 去年比例11％ 學友社：意欲平穩

56%沒意願 近半疫前3年沒赴內地

學友社1月以問卷訪問2128名中六生對內地升學的意願（0至10分），56%評為0分沒有意願，16%表示有6至10分、即較大意願。在後者中，約三分之一人疫情前3年曾到訪內地逾10次，65%有親人在內地生活，約43%本身在內地出生。表示無意願者中，約47%在疫情前3年沒前往內地，約54%認為自己與內地沒有聯繫。

至於影響學生考慮是否到往內地升學的因素，願到內地升學者看重學科選擇及將來發展機會等，無意到內地的學生則較注重學習環境、文化差異，以及社會及政治環境差異。

料無法入本地醫科 中六生盼內地學醫

中六生盧同學將在DSE應考6科，料能考獲共25分。她說有志讀醫，但其成績無法入讀本地大學醫科，遂已報讀上海及武漢的大學，盼到內地學醫。她說，疫情前曾與朋友到內地消遣，亦參與過學校前往內地的學習活動，認為自己因此多接觸內地，提升了到當地升學意欲。

學友社以往每年調查學生對內地及台灣升學意向，去年有意到內地升學的中六生比例跌至11%，是2014年有調查以來新低。被問到學生現對內地升學意願是否回升，學友社稱今年採用不同問卷框架，難直接比較過往數據。吳寶城說，過往兩年經文憑試收生計劃報讀內地院校的港生人數均上升，形容學生對內地升學的意欲平穩。

新冠疫情仍嚴峻，DSE筆試暫定下月下旬如期開考，學友社將有多項措施支援考生學業及情緒（見表）。吳說，疫情雖多變數，但考生毋須太憂慮，建議他們有足夠時間休息及做運動以釋放壓力，亦可與朋友保持聯絡，有需要時向他們傾訴。