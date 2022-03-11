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智叻中文Smarties' 第491期

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【明報專訊】張曉風，（1941—），生於浙江，成長於台北，華文當代著名散文家，寫作風格融古典於現代，在散文集《人生的什麼和什麼》的〈衣履篇〉中，其中一段寫自己有一雙旅行時會穿上的鞋子。

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