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智叻中文Smarties' 第491期

周圍「中」：踏破鐵鞋無覓處

【明報專訊】「踏破鐵鞋無覓處，得來全不費工夫」指有些事物花了很多心機尋找，也遍尋不獲時，最終竟很容易便獲得。「鐵鞋」不是真的指用鐵做的鞋，而是指即使穿上堅固又耐用的鞋子走路，也把鞋子踏破呢！

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