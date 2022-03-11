教育
智叻中文Smarties' 第491期

時事中文：養兒育女 陪伴引導

【明報專訊】同學雖未有育兒的經驗，但有些同學家裏可能有飼養寵物、種植小盆栽，又或有玩育成類型遊戲。你會意識到，育成照料是一件很花費心力時間的事情，更現實的是花費不菲。

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