教育
語文同樂 第563期

閱讀文言：老虎當街橫行？

【明報專訊】時值虎年，再談一談虎。老虎兇猛，常以患害的形象出現於史書、文學作品中，曹操《苦寒行》「熊羆對我蹲，虎豹夾路啼」是當時生活的真實寫照，虎豹當道，對來往行旅造成極大的威脅。

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