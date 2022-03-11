教大募師生照顧確診老幼

校方其後回覆本報稱，電郵旨在轉達計劃初步構思，有興趣的師生和校友可以個人名義及義工身分參與；校方整合有關資料後，會轉交教資會跟進。

嶺大科大願借場 中大動員千人抗疫

其他大學亦予協助，嶺大回覆稱，十分樂意支援政府抗疫措施，包括借出合適地方及招募相關課程教職員和學生參加，隨時準備與相關部門溝通。科大表示，日前已知會校內師生和教資會，已物色合適室外場地作日後全民檢測。

中大稱，醫學院動員逾千名校友、員生協助抗疫措施，包括照顧患者、接聽醫管局熱線、協助社區檢測、治療設施及感染控制中心運作支援。理大稱，已有700多名師生和校友表示願意參與社區檢測、接種疫苗或支援有需要社群等。港大表示，醫學院專家在公共衛生、微生物學等領域廣泛研究；工程學者與政府合作監測各區污水以及研究病毒空氣傳播模式等，將繼續為抗疫做更多貢獻。

都大推暑期網上學堂教小學生

都會大學則稱，動員逾200員生及校友在不同層面協助，當中護理及健康學院協助設社區接種中心。而都大學生事務處本月下旬至4月推出為期4周的「都大暑期網上學堂」，由約百學生自製教材，於網上平台教小學生中國文化、科學、STEM遊戲等學術專題，現正接受學校報名，料惠及約30間小學近千名學生。