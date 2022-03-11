幼園危機處理指南：避以「遠去」釋死亡

學前兒童對危機事件的反應及所需支援與學齡兒童略有不同，教育局今年1月發布專供幼稚園參考的資料冊，提供處理危機的行政程序指南，內容與一般學校參考的手冊相若，例如應成立學校危機處理小組，在緊急情况確保員生安全、統籌發放消息等。

應解釋生物皆會死 非因自己所致

資料冊不少篇幅關於支援幼童情緒，包括提到死亡概念對幼童而言抽象，他們較難掌握死亡是生命的終結，反而通常視之為暫時及可逆轉。資料冊又稱，幼童較自我中心，對死亡可能出現缺乏邏輯的「魔幻思維」，譬如相信自己感受或思想會導致別人死亡、向星星許願祈求將死者帶回來等。當局建議幼稚園教師及家長助幼童建立正確死亡概念，減少他們對死亡的焦慮與不安。

只以為睡着 或難適當處理哀傷

該冊亦闡釋理解死亡的重要，包括讓幼童知道死亡有普遍性，所有生物最終也會死亡，免幼童視死亡為死者對自己的懲罰；讓他們理解人死不能復生，否則幼童可能視死亡為可逆轉，以為死者只是睡着或到外地旅行，而幼童或因未能與死者的關係漸變疏離，而較難適當處理哀傷情緒。

校長：不迴避疫情提問 變正面鼓勵

嚴峻疫情下新聞經常提及死亡數字，報章亦刊登已入屍袋的遺體相片。教聯會理事、幼稚園校長蔡麗芳說，有學生看疫情新聞後問教師「點解啲人包住咗」、「啲人做緊咩」。她續稱，校方不迴避相關問題，會向學生解釋長者、長期病患者身體虛弱，受感染後病倒去世，並藉此教他們要有均衡飲食，增強免疫力以打敗病毒，盼將負面新聞轉成對學生的正面鼓勵。

她又說，以前有學生曾向教師提及至親離世，教師會協助學生透過畫畫、寫字等表達自己情緒、對逝者的思念等，從中教育學生人會經歷不同階段，死亡亦是其中之一。