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2022年3月10日星期四
通通識 第744期
浸大中醫視像診症 預約候診平均3天
嶺大准宿生自決去留 陽性學生獲抗疫福袋
張炳良籲自資院校 不應只當邊緣角色
時事懶人包：電動車充電配套
時事點對點：「起底」刑事化 4個月發350移除令
Data解密：樂齡社區
圖表拆解：大學畢業生月入較25年前低7%
題型拆解：價值觀題目 須分析持份者立場與看法
觀點與角度：廢物處理政策
觀點與角度：參考答案
新聞有常識：黑碳融冰快
真假fun一fun：走進神秘的重慶大廈
迪士尼朋友：發揮潛能的愛莎
每周一圖：野生虎出沒注意
題型拆解：價值觀題目 須分析持份者立場與看法
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【明報專訊】回答價值觀題型題目時，學生或會過分重視描述持份者的言行，建議分析言行背後的立場、價值觀及看法，歸納其價值觀。下文將拆解此題型，並輔以題目例子說明。
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