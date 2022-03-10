教育
通通識 第744期

題型拆解：價值觀題目 須分析持份者立場與看法

【明報專訊】回答價值觀題型題目時，學生或會過分重視描述持份者的言行，建議分析言行背後的立場、價值觀及看法，歸納其價值觀。下文將拆解此題型，並輔以題目例子說明。

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