張炳良籲自資院校 不應只當邊緣角色

專上學院條例今年內提修訂草案

教育局長楊潤雄上月在立法會教育事務委員會會議稱，局方正草擬修訂《專上學院條例》，以改善自資專上院校的規管框架及完善管治工作，料今年內提交修訂條例草案予立法會。

張炳良接受恒生大學傳播學院節目《恒傳感言》訪問，稱院校間雖有競爭，但亦有某程度的協調，舉例開辦課程時資源充裕的政府資助院校可定位發展實驗室為本課程，自資院校則發展其他特色課程。

張說，社會普遍仍有觀念認為自資院校較資助大學次等，而政府及社會必須正視有關問題。他續稱，自資院校不應只擔當「邊緣角色，稍作配合」，以補足政府資助院校，相反兩者應該互補，各有優勢及特色，讓學生按興趣及能力入讀最合適院校。

近年本港多間大學到大灣區辦學，張鼓勵本港學生走訪各地拓展視野，並應把握大灣區發展帶來的機遇，「香港年輕人應抽離情緒，不要認為發展大灣區會將香港矮化、邊緣化，反之應利用大灣區發展增強自身優勢，這樣才能突破瓶頸，提升競爭力」。