浸大中醫視像診症 預約候診平均3天

浸會大學協理副校長（中醫藥發展）、中醫藥學院臨牀部主任卞兆祥表示，接受浸大診症服務的8000人中，約5％至10％患者高燒、咳嗽和黃痰；倘患者呼吸有困難，會建議到醫院求醫。

卞兆祥續稱，近日市面有售的中成藥包括「連花清瘟膠囊」、「金花清感顆粒」和「藿香正氣片」，適用於不同病徵的市民（見表），建議服用前先諮詢中醫師意見，以免身體不適。他說，浸大亦制定《香港新型冠狀病毒感染中醫診療方案》，發現本港新冠患者多出現「濕邪」狀况，例如肚瀉、脷苔厚、感到「頭重如裹」，有如被厚被蓋住；他稱如體質適合，患者治療期間可服「藿香正氣片」。

WhatsApp應診送藥上門

招募中醫校友加入團隊

中醫抗疫遠程醫療中心位於浸大九龍塘校園，校方安排專人聯絡經網上預約免費診症服務的市民，中心亦負責應診及送藥等服務。浸大中醫診所的醫師透過WhatsApp視像診症，視乎病情處方3至7天藥物，現正招募中醫校友加入團隊，暫獲54名校友報名。

擔任中心總指揮的浸大校長衛炳江說，疫情嚴峻下社會各界正「救火」，被問及中心日後會否成為浸大常設服務，他稱相信新冠病毒不會消失，但校方現階段未能確定，「不過患病後處理、Long Covid（長新冠）情况，（教學人員）一定會做研究」。浸大社會科學院周初起亦新增由40人團隊組成的「心理支援綜合服務」，致電院舍長者和新冠患者提供情緒支援。

現時學校維持網課，浸大行政副校長暨秘書長鄒靄雲說，料校內逾88％師生已接種新冠疫苗，但因應疫情亦暫停面授。衛炳江補充，稱今波疫情對教學工作影響不算太大，學生在網上教學出席率很高。

中大推遙距中醫診症

首3次義診 每劑藥70元

另外，中大香港中西醫結合醫學研究所轄下的醫務中心亦推出「遙距診症贈醫服務」，患者需出示新冠陽性結果和身處香港，中醫師會透過WhatsApp視訊了解患者發病的經過、症狀體徵、病程長短，綜合考慮建議適合的用藥。首3次診金全免，每劑藥則收取70元，預約可致電 2873 3100（沙田）或2873 3053（灣仔）。