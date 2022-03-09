教育
語文同樂 第562期

古文化談：只差一個字

【明報專訊】差一題就及格的試卷、差半分就中籃的投球、差兩步就趕得上的巴士……生活中這些「只差一點點」，固然令人惋惜，但在某些重要時刻，一字之差會影響整個職業生涯，甚至會惹來殺身之禍。

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