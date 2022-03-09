劉德學校速遞口罩快測包贈學生

讓學生填寫心意卡 為醫護打氣

劉德學校向全校200多名學生派發一人一盒口罩，亦按家庭經濟需要分配檢測包。校方安排速遞公司，將防疫物資連同假期功課送到學生住址。顏源峰認為現時安全至上，為免學生及其家庭外出，決定以學校「私己錢」將物資送上門。

近日市面藥物供應緊張，該校亦將儲備的退燒藥物供家長領取。顏說，最近有學生發燒，但家長無法在店舖覓得藥物，遂向校方領藥；亦有學生家庭成員感染新冠病毒，需要學校藥物。他說，校內至今約20多個家庭有人染疫，已逐一致電他們了解需否支援。

學校為學生送上功課及防疫物品外，亦有一張心意卡，讓他們寫上字句或畫畫為醫護人員打氣。顏說，學生寫好心意卡後，可拍照將相片傳回學校，校方會整理並製成影片，寄到醫院送給醫護人員。他稱視此為教育活動，盼學生在疫下不止獲得支援，亦學懂為他人付出。

劉德學校下周一（14日）起開始特別假期，其間不設補課，但校方在平日早上會安排不同網上活動，例如畫畫、科學活動、在家運動等，讓學生自由參加，為期連續4周。顏說，校方亦會蒐羅不同機構舉辦網上活動的資料，供家長參考。