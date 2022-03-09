港大AI App測運動成效 助學生暑假煉體魄

用家先下載程式RoboCoach，內置6運動項目供選擇，包括深蹲、平板支撐、 仰臥起坐、俯臥撐、開合跳、高抬腳。使用時在手機或平板電腦等裝置鏡頭前做動作，以便系統分析姿勢是否標準，如過程姿勢不達標，該次數不獲計算。

鏡頭前運動 姿勢不達標不計算

港大運動人工智能實驗室總監霍偉棟說，團隊花10個月研發應用程式，包括AI模型訓練（Model Training），初期人員穿上特製衣服，讓系統學習偵測人體骨架。他說，教師可利用應用程式調整運動要求，以平板支撐為例，可要求學生背部呈直線、頭部和手肘角度達標，才算作成功做1次動作。他又表示，教師亦可設運動量要求，如1分鐘要做多少下動作，再透過系統查看每名學生、每個班別運動量。

霍偉棟認為新冠疫情令市民困在家居，亦憂慮學生缺乏適量運動，「復課後可能有很多肥仔、肥妹」，遂希望學校善用資源，且鼓勵學生訂立運動目標。長遠而言，他希望透過結合科研和運動，促進本港體育普及化，以及協助精英運動訓練更有效率。

70校登記免費用戶 公眾可下載

應用程式自今學年推出，去年10月讓7間學校先行試用，包括應用在體育課，讓教師設計不同運動訓練，現有約70間學校成為免費登記用戶，公眾亦可下載。霍偉棟稱，正研究加入劍擊運動項目，料學生未必要用正式器材，項目旨在讓學生體驗不同運動。