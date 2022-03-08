文憑試攻略：伴我溫書的歌 卷二寫作4升5

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2022年3月8日星期二
星笈中文 第056期
逾70義務導師授課 講極地探險NFT等 陳校長推自學網助善用「暑假」
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【明報專訊】疫情不斷破頂，DSE暫時仍如期舉行，但考期縮短。溫書溫到心很累、懷疑人生？
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