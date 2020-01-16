600生到校打針 家長：子變內向冀齊打針早復課

將軍澳保良局黃永樹小學昨透過公務員事務局安排外展接種服務，同區2間小學及7間幼稚園共約600名學生參與。黃永樹小學校長陳瑞良說，幼稚園較難湊夠學生接受外展服務，校舍環境亦有局限；另有小學因接獲通知將徵用作抗疫，無法稍後安排外展服務。陳說有見及此，遂聯絡多間學校一同在其校打針。

家長仇太昨陪同11歲兒子及6歲女兒回校打針，她說社區疫苗接種中心及私家診所接種名額爆滿，故為子女報名回校接種。她說明白接種疫苗後仍可能染疫，但可減低重症風險，希望子女打針「買個保障」。

校長：長上網課礙社交成長

家長朱太帶7歲兒子回校打針，她說身邊家長朋友原本對疫苗取態「十五十六」，現時都改變想法，盼盡早讓子女打針。她說，兒子本身性格慢熱，疫情下回校上課時間少，令他與同儕溝通能力轉弱，性格變內向。她希望若兒童接種率推高後，學生可上面授課，讓他們有群體生活。

陳瑞良說，學生若由幼稚園起上網課，他們社交、個人管理等表現較弱。他解釋，小孩在日常生活中或與人有摩擦，從中學會相處之道，惟疫下他們少接觸人，致體諒、包容他人等態度不夠強。他又說，網課下課外活動暫停，故盼情况許可下恢復面授課，除了追回學習進度，亦能較好照顧學生的成長需要。