逾70義務導師授課 講極地探險NFT等 陳校長推自學網助善用「暑假」

陳葒表示，政府上月突如其來安排是次「暑假」，學校和家長未必能及時規劃「假期活動」，亦相信不少基層學童難以找到學習資源。有見及此，他月初招募義工導師網上授課，上周六截止前獲逾70人報名，各人來自不同行業，舉例包括現時身處德國的全球首位華裔極地嚮導張偉賢，他將直播分享極地體驗和冒險精神；「Q版特工」系列小說作者梁科慶將分享閱讀的樂趣，另有「軍事達人」講解戰爭武器知識，亦會提供編程、武術、生涯規劃和倫理道德等課堂。

下周起每周五日 毋須報名

課堂內容有學生平日較少觸及的課題，如加密貨幣、區塊鏈、NFT（非同質化代幣）等，陳葒稱課堂將列明適合收看的學生年齡或年級，但不限制學生摸索個人興趣，假如學生發覺無興趣，可隨時「熄機走人」，「在平日的『應試教育』模式下，學生學習方向較單一，希望網站提供多元化題材，就如百貨公司，課堂琳瑯滿目，以拓闊學生眼界」。

有意上課的學生毋須報名或登入系統，課程由下周起逢周一至周五更新，上課時間為早上10時至下午4時，課程時間表將上載於「戰疫香港自學網」facebook專頁。義務導師可選直播或預錄課堂，倘學生錯過時間，可隨時上網重溫片段。陳葒說，正考慮日後加推系列式課堂，如邀請體壇球星以幾集影片講授體育知識，亦歡迎家長旁聽，與子女一起學習。