教育
常識學堂 第237期

今期流行：《救命英雄》

【明報專訊】疫情期間，醫護人員冒着被傳染的風險，照顧及醫治患者。除了醫生和護士，還有很多職業拯救生命，甚至站在最前線，為傷患提供第一時間的治療和救援。你對他們的認識又有多少？

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