教育
常識學堂 第237期

新聞解碼：昂坪樹蛙家園毁

【明報專訊】香港共有23種青蛙與蟾蜍，其中體型最小的盧氏小樹蛙是香港獨有物種。大嶼山昂坪是最多盧氏小樹蛙棲息的地方，惟近日大量樹木被伐，專家認為會影響盧氏小樹蛙棲息和繁殖。

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