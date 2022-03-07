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2022年3月7日星期一
智學公民 第22期
兆霖校長學期中辭職 曾稱遭家長襲擊 月底離任
「暑假」不停學 港大推中學網課
免費幼園教學培訓 助少數族裔就業
取消強積金對冲
公民點對點：退「憂」保障
公民點對點：參考答案
你識唔識：疫苗通行證2月底實施
選擇題
明報教育網：2021/22學年 時事基本法問答比賽
活動巡禮：社區廣播劇培養才藝
大開眼界：聯合國難民署（UNHCR）
快問快答：香港發展可再生能源
新聞解碼：昂坪樹蛙家園毁
答案
STEAM校園：人工智能清潔啟德河
今期流行：《救命英雄》
偵探M.A.D. 勿橫衝直撞
明報教育網：2021/22學年 時事基本法問答比賽
【明報專訊】歡迎全港中小學生參加
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兆霖校長學期中辭職 曾稱遭家長襲擊 月底離任
「暑假」不停學 港大推中學網課
免費幼園教學培訓 助少數族裔就業
取消強積金對冲
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你識唔識：疫苗通行證2月底實施
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大開眼界：聯合國難民署（UNHCR）
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