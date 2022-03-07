教育
智學公民 第22期

公民點對點：退「憂」保障

【明報專訊】強積金制度於2000年12月起實施，期望為就業者的退休生活作儲蓄。退休保障是勞工權益的重要議題，就本港的退休保障，各持份者持不同意見。

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