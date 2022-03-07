免費幼園教學培訓 助少數族裔就業

巴裔女冀任職幼園 學費難負擔

計劃去年11月展開，巴基斯坦裔女生Shaguftaa是學員之一，她與家人來港約15年，能說流利中文。她完成中學文憑試（DSE）後曾修讀自資院校幼教課程，惟因無法負擔學費，後來停學並到餐廳做侍應。她自言從小的夢想就是到幼稚園工作，冀教導幼兒努力嘗試、熱中學習，更想藉此幫助初來香港的少數族裔幼兒；她過去找工作時遇到不少困難，希望參加計劃累積實習經驗，將來更易找工作。

培訓課程約148小時，由具幼兒教育碩士資格、註冊幼師作導師，教導學員製作講故事教材、中文教學。樂施會現與約96間幼稚園合作，安排學員到校實習，並在完成課程後安排適合工作或協助他們見工。樂施會港澳台項目總監黃碩紅說，日後將申請成為僱員再培訓局下的課程，以獲贊助。樂施會表示，為期兩年的計劃，第二班將於4月展開，同為免費，有興趣參加的少數族裔可到網站報名（bit.ly/ohkemta_enrol）。