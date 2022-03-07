兆霖校長學期中辭職 曾稱遭家長襲擊 月底離任

稱寫作做主婦續服務孩子

本報上周五（4日）曾以手機短訊聯絡許詩禮，惟未能接觸她；同日致電校方聯絡她，截稿前未有回覆。2020年9月「空降」增城兆霖學校任校長的許詩禮，在新一份校內「家書」向師生及家長道別，稱將於提早的暑假後「在另一個層面繼續服務孩子：寫作、進修及當家庭主婦」。

校監：辭職「有自己原因」

該校校董會主席、校監戎子由上周三（2日）向學校教職員發信，指許2月23日以私人理由向校董會請辭，她將在該校任職至本月底。戎上周五回覆本報稱，許離職「有自己的原因」，他不便代答。他說校務一切如常，沒有受校長辭職影響。至於對許的工作評價，戎說對方按校董會意思辦事，「每一件事都跟隨政府規矩」，認為她與教職員及家長溝通順利。

有小學校長稱，校長如要離職或轉校，一般於學年結束的8月，以便新校長新學年銜接到任；偶爾亦會有上下學期期間「換人」，至於在學期中間離任可謂「不正常」，尤其本學年學校因新冠疫情需時常應變，於3至4月「特別假期」後維持課程進度，規劃下學年人手、財政安排、工作計劃，都需有校長負責處理。

許詩禮曾遭教員家長投訴

屬教聯會理事的許詩禮多次遭教職員及家長投訴校政管理問題，亦曾經因糾紛鬧上法庭（見表）。去年6月她在校門外疑遭時任家教會委員襲擊，該家長被控一項普通襲擊罪。

裁判官去年12月指出，許與目擊的一名教育局主任證供有矛盾，且許的供辭令法庭有「疑慮」，裁定該家長罪名不成立。許在庭上同意辯方所指其上任校長後約30名教職員離任，但認為與她無關，強調自己「非常稱職」，與家長關係良好。