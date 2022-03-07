兆霖校長學期中辭職 曾稱遭家長襲擊 月底離任

【明報專訊】去年報稱遭家長襲擊而鬧上法庭的香港路德會增城兆霖學校校長許詩禮，近日以私人理由向校董會請辭，3月31日後離任。該校校董會主席戎子由回覆本報稱，將由校內教師署任校長，並會透過正常渠道招聘新校長；戎又指學校教師團隊一直穩定，已分配工作予各教職員，許的離職不影響學校運作。有小學校長表示，校長在學期中離任可謂「不正常」，指本月開始的「特別假期」後亦有多項工作需由校長處理。
稱寫作做主婦續服務孩子
本報上周五（4日）曾以手機短訊聯絡許詩禮，惟未能接觸她；同日致電校方聯絡她，截稿前未有回覆。2020年9月「空降」增城兆霖學校任校長的許詩禮，在新一份校內「家書」向師生及家長道別，稱將於提早的暑假後「在另一個層面繼續服務孩子：寫作、進修及當家庭主婦」。
校監：辭職「有自己原因」
該校校董會主席、校監戎子由上周三（2日）向學校教職員發信，指許2月23日以私人理由向校董會請辭，她將在該校任職至本月底。戎上周五回覆本報稱，許離職「有自己的原因」，他不便代答。他說校務一切如常，沒有受校長辭職影響。至於對許的工作評價，戎說對方按校董會意思辦事，「每一件事都跟隨政府規矩」，認為她與教職員及家長溝通順利。
有小學校長稱，校長如要離職或轉校，一般於學年結束的8月，以便新校長新學年銜接到任；偶爾亦會有上下學期期間「換人」，至於在學期中間離任可謂「不正常」，尤其本學年學校因新冠疫情需時常應變，於3至4月「特別假期」後維持課程進度，規劃下學年人手、財政安排、工作計劃，都需有校長負責處理。
許詩禮曾遭教員家長投訴
屬教聯會理事的許詩禮多次遭教職員及家長投訴校政管理問題，亦曾經因糾紛鬧上法庭（見表）。去年6月她在校門外疑遭時任家教會委員襲擊，該家長被控一項普通襲擊罪。
裁判官去年12月指出，許與目擊的一名教育局主任證供有矛盾，且許的供辭令法庭有「疑慮」，裁定該家長罪名不成立。許在庭上同意辯方所指其上任校長後約30名教職員離任，但認為與她無關，強調自己「非常稱職」，與家長關係良好。