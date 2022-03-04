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時事中文：世代更替 志向大不同

【明報專訊】「我的志願」是跨越年代的寫作命題，在爸媽一輩可能是教師、飛機師、醫生……新一代更新增了YouTuber、網紅等新興的職業。同時因世代轉變，很多傳統行業正邁向衰落。

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