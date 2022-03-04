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2022年3月4日星期五
智叻中文Smarties' 第490期
毋須最低入學要求 乒將蘇慧音入科大
培育勤勞 教局倡音樂科唱中國民歌
收生減半 伍倫貢停部分副學士課程
人物專訪：反差「謬」的搞笑——陳湛文
人物專訪．喜劇三部曲：誇張‧諷刺‧共鳴
陋巷日常：浮沙談
閱讀篇章：借物喻人 託物寄情——林清玄〈紅心番薯〉
潮看文史：致（zi3） 仕（si6）
範文天空：王維與《山居秋暝》
經典金句：和易以思 理想的教育方式
時事中文：世代更替 志向大不同
答案
周圍「中」：三三不盡
答案
語文小錦囊
講故事：小清和眼鏡
時事中文：世代更替 志向大不同
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【明報專訊】「我的志願」是跨越年代的寫作命題，在爸媽一輩可能是教師、飛機師、醫生……新一代更新增了YouTuber、網紅等新興的職業。同時因世代轉變，很多傳統行業正邁向衰落。
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毋須最低入學要求 乒將蘇慧音入科大
培育勤勞 教局倡音樂科唱中國民歌
收生減半 伍倫貢停部分副學士課程
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