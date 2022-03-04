教育
語文同樂 第561期

閱讀篇章：借物喻人 託物寄情——林清玄〈紅心番薯〉

【明報專訊】〈紅心番薯〉藉記敘與番薯相關的往事，刻劃父親對家鄉的深厚感情，同時抒發遠離昔日憂患歲月的這一代人失去泥土的悲哀。文中描寫番薯對父親的意義，託物寄情，當中有不少手法，均值得同學借鏡。

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