Open Menu
主頁
每日明報
即時新聞
明報OL網
明報影片
明報健康網
訂戶專享
會員平台
教育
要聞
港聞
經濟
娛樂
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
副刊
英文
作家專欄
新冠疫情專輯
大灣區
偵查報道
圖片看世界
教育
2022年3月4日星期五
語文同樂 第561期
毋須最低入學要求 乒將蘇慧音入科大
培育勤勞 教局倡音樂科唱中國民歌
收生減半 伍倫貢停部分副學士課程
人物專訪：反差「謬」的搞笑——陳湛文
人物專訪．喜劇三部曲：誇張‧諷刺‧共鳴
陋巷日常：浮沙談
閱讀篇章：借物喻人 託物寄情——林清玄〈紅心番薯〉
潮看文史：致（zi3） 仕（si6）
範文天空：王維與《山居秋暝》
經典金句：和易以思 理想的教育方式
時事中文：世代更替 志向大不同
答案
周圍「中」：三三不盡
答案
語文小錦囊
講故事：小清和眼鏡
陋巷日常：浮沙談
prev
next
【明報專訊】在這樣冷峻與灰濛的日子，憂慮着明天時鐘的秒針能否繼續運行，如果我們此刻談一場人生計劃，是否只是浮沙上的屋子？但浮沙上的屋子都是屋子，那天晚上他這樣告訴我。
上 / 下一篇新聞
毋須最低入學要求 乒將蘇慧音入科大
培育勤勞 教局倡音樂科唱中國民歌
收生減半 伍倫貢停部分副學士課程
人物專訪：反差「謬」的搞笑——陳湛文
人物專訪．喜劇三部曲：誇張‧諷刺‧共鳴
陋巷日常：浮沙談
閱讀篇章：借物喻人 託物寄情——林清玄〈紅心番薯〉
潮看文史：致（zi3） 仕（si6）
範文天空：王維與《山居秋暝》
經典金句：和易以思 理想的教育方式
時事中文：世代更替 志向大不同
答案
周圍「中」：三三不盡
答案
語文小錦囊
講故事：小清和眼鏡
毋須最低入學要求 乒將蘇慧音入科大
培育勤勞 教局倡音樂科唱中國民歌
收生減半 伍倫貢停部分副學士課程
人物專訪：反差「謬」的搞笑——陳湛文
人物專訪．喜劇三部曲：誇張‧諷刺‧共鳴
閱讀篇章：借物喻人 託物寄情——林清玄〈紅心番薯〉
潮看文史：致（zi3） 仕（si6）
範文天空：王維與《山居秋暝》
經典金句：和易以思 理想的教育方式
時事中文：世代更替 志向大不同
答案
周圍「中」：三三不盡
答案
語文小錦囊
講故事：小清和眼鏡
prev
next