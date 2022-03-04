教育
語文同樂 第561期

陋巷日常：浮沙談

【明報專訊】在這樣冷峻與灰濛的日子，憂慮着明天時鐘的秒針能否繼續運行，如果我們此刻談一場人生計劃，是否只是浮沙上的屋子？但浮沙上的屋子都是屋子，那天晚上他這樣告訴我。

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